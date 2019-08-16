МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись существенным ростом на фоне ослабления опасений относительно возможности замедления мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,8%, до 7123,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 5300,79 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 11558,29 пункта.

Инвесторы отыгрывали макростатистику еврозоны. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне снизился лишь до 20,6 миллиарда евро в месячном выражении, при этом аналитики прогнозировали более сильное снижение, до 16,3 миллиарда евро. Майский показатель составлял 23 миллиарда евро.

Кроме того, 12 сентября состоится заседание ЕЦБ. Трейдеры ожидают смягчения монетарной политики в еврозоне. "Одним из основных препятствий действиям ЕЦБ была позиция Германии, а теперь изменения внутри страны, безусловно, посодействуют снижению ставки", — приводит агентство Рейтер мнение директора по инвестициям Commonwealth Financial Network Брэда Макмиллана (Brad McMillan).

Ранее на неделе Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало данные, согласно которым ВВП страны, по предварительной оценке, во втором квартале 2019 года опустился на 0,1%. По данным центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал почти в два раза — до минус 44,1 пункта. В июле показатель составил минус 24,5 пункта.