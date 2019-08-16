МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,16%, до 6,09 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,53%, до 188 долларов, "Лукойла" — снизилась на 1,18%, до 75,26 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,87%, до 6,72 доллара, "Газпром нефти" — на 1,74%, до 31,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,38%, до 22,13 доллара, "Северстали" — на 1,9%, до 13,96 долларов, НЛМК — на 1,33%, до 20,84 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,54%, до 1,15 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,69%, до 13,21 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 1,39%, достигнув 19 долларов.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,5%, до 12,87 доллара, "Ленты" — не изменилась, оставшись на уровне в 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,71%, до 3,23 доллара.