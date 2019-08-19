МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в понедельник положительную динамику на фоне новостей о реформе процентной ставки в КНР, которая, по мнению экспертов, поможет сократить стоимость заимствований для компаний страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,47% — до 2865,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,45%, до 1562,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,87% — до 26216,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,64%, до 1939,38 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,64% — до 20549,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 6455,2 пункта.

Народный банк Китая объявил в субботу о реформе ключевой процентной ставки для того, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Реформа по сути заключается в том, что центробанк Китая изменит способ определения ключевой процентной ставки.

"Реформа процентной ставки еще более усилит ожидания ослабления денежно-кредитной политики в Китае в краткосрочной перспективе, что поможет увеличить аппетит к риску", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков China Merchants Securities.