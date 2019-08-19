МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в понедельник, корректируясь после бурного роста предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,55 доллара, или на 0,36% — до 1518,15 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,61% — до 17,02 доллара за унцию.

На прошлой неделе золото обновило многолетние ценовые максимумы на фоне протестов в Гонконге и продолжающегося торгового конфликта США и Китая. В среду цена достигла максимума с 2013 года, приблизившись к отметке в 1535 доллара, и до конца недели золото продолжало торговаться в районе достигнутых отметок.

Некоторое давление на стоимость золота в понедельник оказывает и символический рост курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 98,19 пункта.

"Курс доллара укрепляется, и с учетом того, что золото в последние несколько недель показало очень хорошее ралли, мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).