МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем растет на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.30 мск прибавлял 0,8% — до 2636,01 пункта, индекс РТС — 0,17%, до 1241,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 34 копейки — до 66,86 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 74,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,31% — до 59,41 доллара за баррель.

РОСТ РЫНКА

Рынок акций РФ открылся значительным ростом, однако позднее индекс РТС оказался в "красной зоне" на фоне ослабления рубля к доллару, но во второй половине торгов смог вернуться к росту.

"Сегодня российский рынок растёт под влиянием двух факторов – повышения цен на нефть (из-за атаки йеменских сепаратистов на месторождение в Саудовской Аравии и прогноза ОПЕК о сокращении темпов добычи углеводородов в США в 2019 году), а также новостей из Китая. Народный банк КНР изменил бенчмарк для стоимости кредитов, предоставляемых коммерческим банкам, на LPR (loan prime rate), что должно снизить стоимость заимствований в стране. Это вполне можно рассматривать в контексте стимулирования экономики в свете ее замедления, форсированного торговой войной с США", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Вообще, в связи с растущими рисками глобальной рецессии новых стимулов стоит ожидать повсеместно, что может даже перевесить статистический мировой макроэкономический негатив. Хотя волатильность в оставшиеся месяцы года на рынках может серьезно вырасти", — добавляет он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Алросы" к текущему моменту поднимаются на 1,74% — до 72,9 рубля, при этом в ходе торгов бумаги компании подскакивали на 3% — до 73,75 рубля.

"Соотношение чистый долг/EBITDA "Алросы" на конец второго квартала позволяет менеджменту рекомендовать дивиденд за первое полугодие в размере до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 миллиарда рублей. Компания продолжает курс на стимулирование инвестиций в свои бумаги и сохранение стоимости вложений инвесторов в периоды спада", — обращает внимание Александр Осин из "Фридом Финанс".

В понедельник, 19 августа, была опубликована слабая промежуточная финансовая отчетность "Алросы" по МСФО, отмечает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Свежие финансовые результаты не стали неожиданностью для инвесторов и спекулянтов. Еще 8 августа вышла полугодовая бухгалтерская отчетность компании "Алроса", которая указала на сопоставимое падение выручки и чистой прибыли по РСБУ. Кроме того, ранее на это намекали в целом слабые ежемесячные данные по продажам алмазно-бриллиантовой продукции группы "Алроса". Они начали стабильно и существенно ухудшаться, начиная с апреля 2019 года", — комментирует он.

"Необходимо понимать, что в настоящее время дела идут не лучшим образом не только у компании "Алроса", но и у других крупнейших мировых производителей алмазов. Например, компания De Beers уже в этом месяце пойдет на ряд уступок для своих клиентов, включая и представление ценовых скидок. Отчасти это связано с текущим ухудшением мирового спроса на фоне разгоревшихся торговых войн. Свою негативную роль начинает играть и рост популярности синтетических алмазов", — добавляет эксперт.

Скорее всего, в ближайшие несколько торговых дней указанные бумаги будут торговаться в диапазоне 70-80 рублей, полагает аналитик.

К текущему моменту депозитарные расписки Qiwi растут на 8,58% — до 1348 рублей (уже подскакивали на 9,6% — до 1360 рублей) после публикации позитивной отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.

Депозитарные расписки "Русагро" днем подскакивали на 5% — до 777 рублей, обновив максимум с 7 июня на фоне публикации позитивных данных по МСФО за первое полугодие. К текущему моменту бумаги перешли к снижению и теряют 0,7%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Также среди лидеров роста – акции "Энел Россия" (3,87%), "Сафмар Финансовые системы" (2,76%), ОВК (2,53%), АФК "Система" (2,06%), "Северстали" (2%), а также бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,22%) и акции ТГК-1 (1,36%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела": привилегированные акции снизились на 1,7%, обыкновенные акции – на 2,34%.

"Самыми слабыми бумагами дня вновь оказались акции "Мечела", чьи финансовые позиции могут вновь ухудшиться на фоне слабости экономики КНР", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также среди лидеров падения – акции "Распадской" (-1,42%), "Юнипро" (-1,36%), "Аэрофлота" (-1,12%), префы "Транснефти" (-1,09%), акции "Русгидро" (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок может закрыть день в плюсе. Ожидаемые стимулы от центральных банков и правительств способны поддержать уровень спроса на товары отечественного экспорта", — говорит Кочетков.

Осин полагает, что рынок акций РФ сможет до конца дня остаться в плюсе.

Руководитель отдела управления акциями "Сбербанк Управление Активами" Евгений Линчик ожидает умеренного роста отечественного рынка акций на этой неделе.