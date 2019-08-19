МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,4% 0%
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) -34 -25
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) 1,6% -1,8%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,19 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB ГМК Норильский Никель — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 2776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB TCS Group /Тинькофф-Банк/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — СД (рекоменд по див-дам 1П2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018

 

 