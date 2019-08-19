МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером продолжает опускаться на фоне уменьшения рисков замедления мировой экономики и на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,35 доллара, или на 0,74%, до 1512,15 доллара за тройскую унцию. На прошлой неделе, в среду индикатор достиг максимума с 2013 года, приблизившись к отметке в 1535 доллара. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижается на 0,99%, до 16,953 доллара за унцию.

Цена на золото снижается после того, как Китай в субботу объявил о проведении реформы ключевой процентной ставки Народного банка, которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Инвесторы восприняли действие ЦБ Китая как сигнал того, что и другие государства начнут принимать меры, необходимые для предотвращения замедления экономики.

Давление на золото оказывает курс доллара, который укрепляется к мировым валютам. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.

Аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что несмотря на спад цены, золото достаточно устойчиво. "Все еще сохраняется большой интерес к покупке золота… в качестве защиты от неопределенности в мировой экономике", — отмечает аналитик.