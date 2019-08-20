События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 августа
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|-0,4%
|0,1% (факт)
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|-34
|-25
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|1,6%
|-1,8%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,19 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский Никель — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|2776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|TCS Group /Тинькофф-Банк/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|Группа Черкизово — СД (рекоменд по див-дам 1П2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20190820/830252292.html