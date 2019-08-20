МОСКВА, 20 авг — Dow Jones. Мировые фондовые рынки сегодня взяли паузу. Инвесторы ждут дальнейших событий на торговом фронте и следующих шагов Федеральной резервной системы.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%. Рост в секторе здравоохранения практически полностью нивелируется снижением в секторе базовых природных ресурсов.

Грегори Пердон, один из инвестиционных директоров Arbuthnot Latham, отметил: "Сейчас определенно все устали от распродажи. Думаю, сейчас просто летнее торговое затишье".

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group PLC подешевели на 1%. Генеральный директор BHP Эндрю Маккензи заявил, что торговый спор между США и Китаем омрачил перспективы компании.

В Азии ведущие индексы в основном повысились или изменились незначительно, хотя гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Политические протесты вынуждают правительство Гонконга сесть за стол переговоров. Японский Nikkei повысился на 0,6%, а южнокорейский Kospi прибавил более 1%.

В понедельник после полудня Дональд Трамп вновь раскритиковал центральный банк США, обвинив его в "пугающей недальновидности". Как отметил президент, ФРС необходимо понизить ключевую ставку на один процентный пункт. Обычно считается, что такое понижение процентной ставки оправдано лишь на пороге рецессии. Трамп также призвал принять пакет мер, например количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику и решить проблему укрепления доллара.

Инвесторы будут внимательно следить за публикацией в среду протоколов последнего заседания ФРС, а также комментариями председателя Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, Вайоминг, который начнется в пятницу.

Доллар находится у флэтовой линии, удерживая недавний прирост. По словам Фритца Лоува, валютного аналитика MUFG, перед симпозиумом курс доллара, вероятно, будет оставаться на высоком уровне.

"На этой неделе не ожидается ничего такого, что могло бы ослабить доллар. Если в пятницу ФРС не сдастся и не замет более мягкую позицию, то доллар продолжит расти", – сказал аналитик.

Как он добавил, в таком случае "возможно дальнейшее давление со стороны Трампа".

Кроме того, представители Белого дома в понедельник заявили, что изучают ряд действий, которые могут подстегнуть деловую активность и расходы.

Однако Пердон из Arbuthnot Latham заметил, что опасения насчет резкого спада и необходимость дальнейшего снижения ставок преувеличены. Он добавил, что ответ ФРС на финансовую ситуацию продолжает сказываться на кривой доходности облигаций.

"На мой взгляд, ФРС вряд ли будет слишком напугана нынешней риторикой", – пояснил Пердон.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 1,581% со вчерашних 1,603%. Накануне доходность зафиксировала сильнейший прирост с 5 июля.

Home Depot Inc. и Medtronic PLC сегодня опубликуют квартальные отчеты.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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