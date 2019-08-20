МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок растет по основным индексам на улучшении настроений инвесторов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.20 мск рос на 0,55% — до 2662,68 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1255,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 66,8 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 74,03 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,32% — до 59,55 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

"Российский рынок продолжает реагировать на изменения во внешней ситуации. За последние месяцы несколько центральных банков уже снизили ставки. На подходе стимулы в Германии, а также дальнейшее смягчение политики ЕЦБ. Соответственно, глобальные инвесторы рассчитывают на то, что какого-то сильного спада в мировой экономике удастся избежать", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Если спада в мировой экономике не будет, то и спрос на сырьевые ресурсы останется вполне здоровым, чтобы обеспечить прибыль российским компаниям, добавляет он.

От стимулов в Европе явно выиграет "Газпром", чьи поставки газа будут находить уверенный спрос, также отмечает эксперт.

"Ожидания выходящей на этой неделе информации о возможных мерах монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ и ФРС, а также — как повод — новое смягчение риторики администрации США по поводу торговых отношений с Китаем подталкивают цены вверх. Рынок ожидает, что в сентябре ЕЦБ объявит о выкупе с открытого рынка облигаций на сумму порядка 50 миллиардов евро в месяц и снизит ключевую ставку на 0,1%, до —0,5% годовых и, в данной связи, с большим интересом ожидается выходящий в четверг отчет об июльской сессии европейского Центробанка", — также комментирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Металлурги также дружно дорожают на торгах во вторник, но пока ещё рано говорить, что их экономический цикл идёт на подъём, а не на спад. К слову говоря, именно ожидания снижения спроса на уголь и сталь толкали бумаги "Мечел" вниз в последние дни. Компания слабо отчиталась за второй квартал, а с учётом ухудшения рыночной ситуации в июле-августе результаты могут стать ещё хуже", — комментирует Кочетков.

К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" растут на 1,8%, его обыкновенные акции — на 0,65%. Также поднимаются акции "Русала" (1,5%), "Северстали" (0,95%).

Также в лидерах — акции "М.Видео" (2,87%), Polymetal (2,4%), "Газпрома" (1,71%), ВТБ (2,09%), ФСК "ЕЭС" (2,02%), депозитарные расписки X5 (1,88%), акции "Полюса" (1,8%).

По мнению Осина, "Газпром" — с учетом изменений в дивидендной политике и на фоне проводимых увеличений объема бумаг в обращении — активно позиционирует себя как "бумага для инвесторов", расширяя круг потенциальных акционеров, что соответствует произошедшему за последнее десятилетие расширению бизнеса компании и, таким образом, важно для снижения глобальных рисков "Газпрома".

Акции "Магнита" снижаются на 0,65% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие текущего года.

Акции "Трансконтейнера" растут на 1,43% на фоне рекомендации совета директоров акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 154,57 рубля на акцию, всего 2,147 миллиарда рублей.

Среди лидеров падения — акции ОВК (-2,54%), "Алросы" (-1,53%), "Юнипро" (-1,29%), ММК (-1,14%) и акции "Аэрофлота" (-0,97%).

ПРОГНОЗЫ

На сегодняшних торгах преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи, считает Осин. С его точки зрения, индикатор будет колебаться в диапазоне 2635-2700 пунктов.

Таким образом, на фоне квартальных отчетов инвесторы сейчас больше внимания обращают на специфику отдельных компаний и отраслей и немного меньше на внешний фон, где негатив от замедления мировой экономики борется с позитивом для финрынков от новых стимулов, отмечает Сергей Суверов из "БКС Премьер".