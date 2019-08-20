МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.

"После одобрений на общих собраниях… были выполнены условия, необходимые для завершения каждого выкупа, его завершение состоится 21 августа 2019 года. Все 89,14 миллиона обыкновенных акций, приобретенных компанией в результате выкупа, будут аннулированы", — отмечается в сообщении.

Ранее Raven сообщала, что приобретет 72,14 миллиона акций, принадлежавших Woodford, представляющих всю долю участия Woodford. Кроме того, Raven заявляла, что выкупит у Invesco Asset Management 17 миллионов своих акций, то есть в общей сложности выкупит 89,14 миллиона акций, что составляет менее 15% от их общего количества.

Фонд Raven Russia, зарегистрированный на острове Гернси, специализируется на приобретении и строительстве складских комплексов А-класса в крупнейших городах России, с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам.