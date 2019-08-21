МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вес бумаг "Лукойла" в индексах MSCI снизится с 27 августа на 5%, что может привести к пассивному оттоку в размере 150 миллионов долларов, подсчитал главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

"MSCI (индексный провайдер – ред.) объявил, что… количество акций "Лукойла" сократится на 35 миллионов штук, до 715 миллионов, при этом FIF (foreign inclusion factor, относительно российских компаний — оценка free float — ред.) останется без изменений на уровне 0,55. Изменение вступит в силу после закрытия торгов 27 августа, чтобы совпасть с реализацией Августовского ежеквартального обзора", — поясняет эксперт в своем обзоре.

"Это изменение соответствует нашим ожиданиям… В результате вес "Лукойла" в индексах MSCI должен быть снижен на 5%. Следовательно, "Лукойл" может увидеть пассивный отток (из акций компании — ред.) в размере 150 миллионов долларов…", — добавляет он.

В то же время, аналитики BCS Global Markets полагают, что это решение MSCI приведет к оттокам 61 миллиона долларов из пассивных фондов.