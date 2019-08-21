МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.

По его словам, биржа работает над этим проектом совместно со Сбербанком.

"Речь идет о цене квадратного метра московской недвижимости. Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка", — отметил Глазков, добавив, что это будут сделки с уже готовым, введенным в эксплуатацию жильем.

При расчете индекса будет отсекаться дорогой сегмент. Один контракт фьючерса будет равен одному квадратному метру жилья.

Окончательно технологическая база будет готова к сентябрю-октябрю, после чего будет запущен процесс официального утверждения документов, рассказал глава департамента биржи.