МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, причём сильнее по индексу РТС, чем по индексу Мосбиржи, из-за значительного укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 16.05 мск увеличивается на 0,09%, до 2675,19 пункта, индекс РТС — на 1,22%, до 1280,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 74 копейки, до 65,83 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 73,09 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,9% — до 61,17 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Роснефти" подскочили на 2,3% — до 416,95 рубля — после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендациях совета директоров по поводу дивидендов. К текущему моменту акции "Роснефти" поднимаются на 0,77%.

"Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти". Отметим, что итоги компании по прибыли позволяют рассчитывать на дивиденды в размере 15,3 рубля за акцию, что дает доходность в 3,8%. Акции "Роснефти" являются одними из наших top picks (приоритетных бумаг – ред.), и мы рекомендуем их к покупке с потенциалом роста к 550 рублей за акцию", — комментируют аналитики Промсвязьбанка.

"Объём промежуточных дивидендов является рекордным в истории компании", — замечает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

Бумаги "Башнефти" умеренно растут (префы – на 0,16%, обыкновенные акции – на 0,19%), также после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие.

Также среди лидеров роста – акции АФК "Система" (2,49%), обыкновенные акции "Россетей" (2,49%), депозитарные расписки X5 (2,4%), акции "Мосэнерго" (1,9%), ОГК-2 (1,73%), а также акции "Аэрофлота" (1,63%), префы "Ленэнерго" (1,55%), акции ММК (1,52%), бумаги "Мечела" (привилегированные акции росли на 1,43%, обыкновенные акции – на 0,62%) и акции "Русала" (1,28%).

Также среди лидеров падения – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,82%), "Фосагро" (-1,33%), "Лукойла" (-1,03%), банка "Санкт-Петербург" (-1,02%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Отечественный рынок пока не готов расти по индексу Мосбиржи, но возможные намёки на более мягкую политику ФРС могут активизировать покупателей, полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Политики продолжают играть на повышение биржевых индексов, несмотря на зловещие сигналы замедления экономики. От главы ФРС Джерома Пауэлла рынки надеются услышать в пятницу в Джексон-Хоуле, не изменил ли он точку зрения, что последнее снижение ставки не является циклом смягчения денежно-кредитной политики. Если это произойдёт, это будет важный знак для инвесторов", — комментирует ожидания глобальных инвесторов Суверов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обсуждает возможность снижения налога на прирост капитала (capital gains taxes), что должно помочь трейдерам преодолеть страхи, связанные с рецессией, добавляет он.

Аналитики Альфа-банка тем временем отмечают, что инвесторы уходят в боковой тренд накануне симпозиума в Джексон-Хоуле и комментариев ФРС.