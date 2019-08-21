МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, при этом расписки TCS Group Holding подешевели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,84%, до 6,21 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 193 долларов, "Лукойла" — на 0,63%, до 80,28 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,13%, до 6,99 доллара, "Газпром нефти" — на 2,42%, до 31,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,27%, до 23,08 доллара, "Северстали" — на 0,63%, до 14,4 доллара, НЛМК — на 2,2%, до 21,38 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,34%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 2,31%, до 13,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,94% до 18,9 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,47%, до 12,87 доллара, "Ленты" — на 1,97% до 3,37 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,7%, до 3,42 доллара.