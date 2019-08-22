МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне информации из протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41% — до 2868,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 1567,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, до 25988,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 1956,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,04% — до 20610,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,35%, до 6505,7 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом восприняли протокол июльского заседания ФРС США, который свидетельствует, что мнения членов регулятора разошлись в вопросе о том, следует ли снижать базовую ставку, но при этом они сошлись в том, чтобы показать, что Федрезерв не начал цикл смягчения монетарной политики.

"Ключевое сообщение из протокола ФРС заключается в том, что снижение ставки на 25 базисных пунктов в июле было всего лишь калибровкой, корректировкой в середине цикла, а не началом нового цикла смягчения монетарной политики", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril).