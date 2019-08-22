МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после незначительного снижения в начале торгов четверга перешел к росту при поддержке налогового периода в РФ и на фоне соответствующей динамики нефтяного рынка, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.03 мск четверга снижается на 25 копеек, до 65,5 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,76 рубля. В начале торгов четверга доллар и евро слабо росли к рублю.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего снижения также вышел в плюс и дорожает на 0,25% — до 60,45 доллара за баррель.

Дмитрий Полевой из РФПИ полагает, что текущие условия допускают дальнейшее укрепление рубля в направлении 65 рублей за доллар, особенно учитывая предстоящий налоговый период и восстановление спроса инвесторов на активы развивающихся рынков.

Эксперты Промсвязьбанка также полагают, что доллар может понизиться к 65 рублям.