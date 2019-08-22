МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись снижением после заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%, до 7124,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 5388,25 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 11750,61 пункта.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на событиях в США. В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС, в рамках которого регулятор понизил процентную ставку впервые за 10 лет. Такая мера была названа "коррекцией" в середине экономического цикла. Инвесторы надеялись получить сигналы о дальнейшем намерении ФРС снижать процентную ставку.

Настроения трейдеров омрачились после заявления Патрика Харкера о том, что он не видит необходимости в очередном снижении ключевых процентных ставок. Хотя американский президент Дональд Трамп ранее в четверг вновь призвал ФРС снизить процентную ставку.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что теперь "вероятность снижения на 50 базисных пунктов гораздо меньше, чем 24 часа назад".

Трейдеры ожидают, что в пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл даст более четкие представления о готовности ФРС ослабить монетарную политику на заседании в сентябре.