События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 августа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,6%
|0,6% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|0,1% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,3%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,1%
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|7%
|-0,2%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|646 тыс
|649 тыс
|предв.
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
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|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|770
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|935
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-95,8 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|382,1 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|290,1 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|24,2 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|7,4 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-62,9 тыс
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|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|24,7 тыс
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|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|31,3 тыс
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|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-46,6 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|RUB
|НОВАТЭК — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Юга — СД (план работы СД на 2019-2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190823/830262852.html