МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,6% 0,6% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% 0,1% (факт)
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) -0,3% -0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -0,1% -0,1%
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) 7% -0,2%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 646 тыс 649 тыс
предв. USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 770

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 935

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -95,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 382,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 290,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 24,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 7,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -62,9 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 24,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 31,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -46,6 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB МРСК Юга — СД (план работы СД на 2019-2020)

 

 

 

 