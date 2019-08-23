МОСКВА, 23 авг — Dow Jones. Один из наиболее сильно пострадавших за последние месяцы секторов рынка акций снова испытывает давление после ряда статистических отчетов, указавших на спад в производственной сфере.

Акции индустриального сектора, от компаний тяжелого машиностроения, таких как Caterpillar Inc., до производителей двигателей, в частности Cummins Inc., отстали от индекса S&P 500, поскольку инвесторы все сильнее беспокоятся о состоянии данной отрасли.

Макроданные, опубликованные в четверг, усугубили проблемы этой группы компаний. Один из ключевых показателей производственной активности, предварительный индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit, составил 49,9 пункта за август. Это наиболее низкий уровень индекса с 2009 года и указание на то, что производственная активность снизилась впервые за много лет.

Данные ФРС-Канзас также разочаровали: составной индекс производственной активности опустился до —6 пунктов с —1 пункта в июле.

Эти отчеты дали инвесторам дополнительные причины избегать акций промышленного сектора.

В августе этот сектор упал на 3,7%, сильнее, чем индекс S&P 500, который снизился на 1,9%. Акции Caterpillar упали на 10%, бумаги производителя сельхозтехники Deere & Co. – на 6,2%, а акции производителя электрических и ручных инструментов Stanley Black & Decker Inc. – на 6%.

Акции транспортных компаний, осуществляющих перевозки сырья и материалов по всей стране, также подешевели. Индекс Dow Jones Transportation Average, отражающий динамику акций операторов грузоперевозок, железных дорог и авиакомпаний, снизился на 5,9% с начала августа и может показать крупнейшее месячное снижение с мая.

Падение акций промышленного сектора важно для инвесторов, поскольку многие из них пытаются понять, обещает ли этот спад общее снижение экономики или пока является изолированным отраслевым явлением.

Активность в секторе услуг остается преимущественно высокой. Это обнадеживающий признак для инвесторов, которые отмечают, что производственная активность важна, но вносит относительно небольшой вклад в общий экономический рост.

Плохая новость в том, что последние 25 лет спад в производственном секторе обычно предшествовал ослаблению в секторе услуг, указывает Саймон Макадам, экономист по мировым рынкам в Capital Economics.

Однако "масштабы этого замедления сильно варьировались и зависели от более общих экономических условий, а не только от состояния производственного сектора", указал Макадам в аналитической заметке.

— Автор Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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