МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Мечела" подскакивали почти на 10%, привилегированные на 7,6% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и новостей об Эльгинском угольном месторождении, следует из данных Московской биржи.

К 16.21 мск привилегированные акции "Мечела" росли на 3,45% — до 92,6 рубля, обыкновенные – на 5,8%, до 61,52 рубля. Ранее в ходе торгов префы подскакивали на 7,6% — до 96,35 рубля, обыкновенные акции – на 9,7%, до 63,75 рубля.

При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,39%.

Как сообщила компания, чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,745 миллиарда рублей.

Кроме того, ранее в пятницу в пресс-службе Газпромбанка РИА Новости сообщили, что банк получил предложение о покупке его доли в Эльгинском месторождении, 51% которого принадлежит "Мечелу". В ФАС в свою очередь подтвердили получение ходатайства от компании "А-Проперти" на покупку 49% в Эльгинском угольном месторождении у Газпромбанка.