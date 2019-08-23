МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, только бумаги НЛМК подорожали, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,55%, до 6,14 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 192,5 доллара, "Лукойла" уменьшилась на 2,44%, до 78,24 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,88%, до 6,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,47%, до 31,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,18%, до 23,4 доллара, "Северстали" — на 0,56%, до 14,25 доллара, НЛМК выросла на 0,19%, до 21,46 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,39%, до 1,15 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 13,56 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли 1,19% — до 18,28 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,4%, до 12,72 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,89%, до 3,36 доллара.