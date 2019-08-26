МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару третью сессию подряд на фоне торговых опасений, которые снижают спрос на рисковые активы и увеличивают — на более надежные, к которым относится японская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене снижался до 105,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,39 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1143 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1144 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,68 пункта.

Курс иены растет по отношению к доллару в понедельник третью торговую сессию подряд. При этом в пятницу рост превышал 1% на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем в виде взаимного повышения импортных пошлин в отношении товаров друг друга.

"Некоторые покупки доллара со стороны японских импортеров немного ограничили темпы снижения курса доллара к иене, но по факту нет оснований покупать доллар. Курс иены продолжит расти", — прокомментировал текущую динамику иены старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda), которого цитирует агентство Рейтер.