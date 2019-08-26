МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне новостей вокруг торговых отношений между США и Китаем, при этом оптимизм сдерживает статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 мск французский CAC 40 рос на 0,57%, до 5357,01 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 11634,9 пункта. Торги в Великобритании не проводятся в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47% — до 7094,98 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Как передает агентство Рейтер, он отметил, что представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле. Трамп заявил, что переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшее время.

Данное сообщение появилось после усиления торгового конфликта между США и Китаем в пятницу в виде взаимного повышения импортных пошлин в отношении товаров друг друга.

В то же время аналитики настроены скептично. "Ситуация в точности соответствует нашему базовому сценарию, который предполагает, что торговая война продолжит обостряться, и это также причина, по которой мы не придаем особого значения последним комментариям. Мы не видим решения в ближайшей перспективе", — сказал агентству старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой индекс делового климата исследовательского института IFO в Германии в августе упал до минимума с ноября 2012 года в 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что индикатор снизился лишь до 95,1 пункта с первоначального показателя июля в 95,7 пункта.