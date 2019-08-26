МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть после утреннего снижения растут в понедельник днем на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 59,06 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 54,59 доллара за баррель. Утром цены снижались более чем на 1%.

В центре внимания инвесторов оказались сделанные в понедельник заявления Трампа о том, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Позднее американский президент не исключил возможность введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая. После данного заявления нефтяные цены краткосрочно подскочили на 1%.

В то же время эксперты настроены скептично относительно перспектив торговой войны между США и КНР, несмотря на последние заявления Трампа. Так, аналитик SEB Бьярне Шилдроп (Bjarne Schieldrop) сказал агентству Рейтер, что рынок нефти беспокоят "вторичные последствия для роста мировой экономики в результате стремительного обострения торговой войны между Китаем и США". В пятницу стороны объявили о намерении взаимно повысить пошлины в отношении товаров друг друга.