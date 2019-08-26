МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2019) -0,1% -0,1%
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2019) 0%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 42,7 тыс ф.ст.

 

 
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,383 млн

 

 
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) 2,4% 2,5%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 135,7 130
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,5 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Polymetal Int — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа O’Кей — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — СД (о дивидендной политике компании)

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 0 — див-д 2018

 

 