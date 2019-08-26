МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно растут в понедельник на позитивных новостях относительно внешнеторговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones рос на 0,92%, до 25864,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 7822,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2871,22 пункта.

Индексы США перешли к активному росту после падения в пятницу, вызванного объявлением Китая о вводе пошлин на американские товары. Напряжение усилилось после заявления американского президента Дональда Трампа об увеличении пошлин на китайские товары.

Ранее в понедельник Трамп выразил желание вернуться за стол переговоров с Китаем, что ослабило напряжение на рынках. Кроме того, позднее американский президент не исключил возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая.

Стратег Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что замедление экономики США оказывает влияние на возможность Трампа быть переизбранным. "Он знает об этом и поэтому реагирует на волатильность некоторыми добрыми словами", — отметил стратег.

Кроме того, цены на акции компаний, чье производство зависит от Китая подскочили после падения на предыдущей торговой сессии. Так, акции компании Apple дорожают на 2%, Intel — на 1%, NVIDIA — на 1,7%.