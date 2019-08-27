МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к японской иене во вторник утром на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста более чем на 1% в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1102 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,11 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,67 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 98 пунктов.

Ключевым фактором, который оказывает давление на курс доллара в паре с иеной во вторник, является коррекция после резкого роста в предыдущий день. "На самом деле меня удивил резкий рост курса доллара к иене. Но пока не ясно, что США и Китай будут делать дальше, и я ожидаю, что доллар будет консолидироваться некоторое время", — приводит агентство Рейтер слова директора по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).

В то же время старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa) считает, что курс доллара подскочил на фоне оптимизма по поводу перспектив торговой договоренности между США и КНР, "но есть ощущение, что рынок немного поспешил". "Некоторые трейдеры на данном этапе могут зафиксировать небольшую прибыль. По-прежнему существует множество проблем, которые могут спровоцировать эскалацию конфликта между США и Китаем", — полагает эксперт.

В понедельник американский президент Дональд Трамп рассказал, что Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Он также не исключил возможность введения отсрочки на повышение пошлин на товары из этой страны.