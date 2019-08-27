События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|-0,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1%
|0% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|42,7 тыс ф.ст.
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|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,383 млн
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|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|2,4%
|2,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|135,7
|130
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,5 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Polymetal Int — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа O’Кей — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|ФосАгро — СД (о дивидендной политике компании)
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|RUB
|Распадская — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|0 — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20190827/830271794.html