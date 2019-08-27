МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне осторожности инвесторов в отсутствие ясности в торговых отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% — до 7061,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5336,91 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 11643,97 пункта.

В понедельник мировые инвесторы с оптимизмом восприняли слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Он также не исключил возможность введения отсрочки на повышение пошлин на товары из этой страны. Однако уже во вторник оптимизм трейдеров угас, поскольку комментарии американского лидера не придали ясности относительно перспектив развития торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan) сказал агентству Рейтер, что настроения мировых инвесторов "расшатаны постоянно меняющимися новостями вокруг торгового конфликта между США и Китаем".

Определенное влияние на настроения трейдеров оказывает статистика из Германии, согласно которой ВВП крупнейшей экономики Европы, по окончательной оценке, во втором квартале 2019 года опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонных корректировок. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.