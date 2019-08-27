МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару во вторник из-за возвращения интереса инвесторов к более надежным активам в свете сохраняющейся неопределенности в перспективах торговых отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск курс доллара к иене снижался до 105,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,12 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1109 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,11 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 97,9 пункта.

Трейдеры во вторник отдают предпочтение более надежной японской иене в паре с американским долларом. После оптимистичных заявлений американского президента Дональда Трампа, прозвучавших в понедельник, трейдеры вернулись к оценке общей картины, которая заключается в неопределенных перспективах разрешения продолжительного торгового конфликта между США и Китаем.

"Иена — одна из тех мировых валют, которые показывают лучшую динамику в этом году. Она продолжает извлекать выгоду из увеличения рисков для роста мировой экономики из-за эскалации торговой напряженности", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG в Лондоне Ли Хардмана (Lee Hardman).