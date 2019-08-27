События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 августа
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2019)
|-1,9%
|-1,0%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,3%
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|9,7
|9,6
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,41%
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|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,7 млн барр
|-2,133 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,485 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|16:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY)
|RUB
|ФосАгро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|РусГидро — СД (о прекращении участия компании в АО Технопарк Румянцево, об объединении энергокомпаний группы РусГидро на Камчатке)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190827/830273214.html