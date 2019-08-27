МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс иены продолжает демонстрировать рост к доллару во вторник из-за сохранения внешнеторговой неопределенности и вызванного этим спроса на более консервативные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.14 мск курс доллара к иене снижается до 105,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,12 иены, курс евро к доллару — до 1,1088 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,11 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 98 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, как было запланировано, а на 15%, а повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров должны вступить в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг, в свою очередь, был ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов.

Ранее во вторник официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин надеется, что американская сторона создаст условия для возобновления торговых консультаций. А днем ранее, в понедельник, Трамп выразил желание продолжить переговоры с Китаем. Но несмотря на все новости о возможных шагах Пекина и Вашингтона в сторону переговоров на эту тему, инвесторы сохраняют осторожность, так как пока ничего предпринято не было.

"Более безопасные ставки выигрывают, поскольку на событиях торговой войны оседает пыль. Не ясно, удастся ли США и Китаю достичь договорённостей в ближайшее время", — отметил аналитик Western Union Business Solutions Джозеф Манимбо (Joseph Manimbo), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик также уточнил, что неопределенность во внешней торговле объясняется замедлением мировой экономики, что делает возможность ее спада более вероятной.