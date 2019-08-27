МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Темпы роста мировых цен на нефть замедлились вечером во вторник, так как инвесторы не получили подтверждения конкретных шагов от США и Китая в сторону заключения торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 58,19 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,5%, до 53,91 доллара за баррель. Днем рост цен достигал 1%.

Ранее во вторник официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин надеется, что американская сторона создаст условия для возобновления торговых консультаций в связи с планами государств увеличить или установить новые взаимные импортные пошлины. А днем ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп выразил желание продолжить переговоры с Китаем.

Но пока всё ограничивается утешительными заявлениями лидеров государств о готовности вести переговоры, инвесторы опасаются, что заключение торгового соглашения в краткосрочной перспективе маловероятно.

"Условное чувство спокойствия восстановлено, но невозможно определить, как долго оно продлится. Любой оптимизм рынков одержит верх только тогда, когда на новом торговом соглашении США и Китая высохнут чернила", — отмечает нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Кроме того, всё ещё поддерживает рост цен ожидание данных о запасах этого сырья в США, которые будут опубликованы Американским институтом нефти (API) в ночь на среду. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют снижение запасов за минувшую неделю на 2,1 миллиона баррелей.