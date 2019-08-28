МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2019 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 33,8 миллиарда долларов, а в рублях рост оказался более чем двукратным, говорится в исследовании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Российский рынок M&A в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 1,9 раза — с 17,6 до 33,8 миллиарда долларов. В рублях этот рост оказался более чем двукратным (2,1 раза) — с 1,02 до 2,1 триллиона рублей. Одним из ключевых факторов, обеспечивших такой результат, стало дальнейшее снижение курса рубля по отношению к доллару", — пишут эксперты группы по сопровождению сделок Deloitte.

Число сделок в первом полугодии составило 169 (в первом полугодии 2018 года — 153), а средний размер сделки оценивался на уровне 200 миллионов долларов. В 2018 году суммарный объем сделок в рублевом выражении сократился на 10,5% по сравнению с 2017 годом, а число сделок снизилось на 26,7%, с 457 до 335. В 2018 году совокупный объем рынка слияний и поглощений составил около 42,26 миллиарда долларов.

"С учетом динамики рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2019 года, объем рынка по результатам 2019 года может составить 65-70 миллиардов долларов", — прогнозируют эксперты. Лидером среди отраслей по количеству и объему закрытых сделок в первой половине 2019 года стал ТЭК с 12 сделками общим объемом 11,5 миллиарда долларов (34% объема рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли стало слияние немецкой Wintershall (дочернее предприятие BASF) и DEA Deutche Erdoel.

Вторым по емкости рынка M&A стал финансовый сектор с семью сделками объемом 5,3 миллиарда долларов. Крупнейшей сделкой отрасли считается продажа Сбербанком "дочернего" Denizbank в Турции банку Emirates NBD. Третьим по объему стал сектор высоких технологий с 16 сделками общим объемом 3,2 миллиарда долларов. Доля ИТ-сектора в общем объеме рынка в первом полугодии 2019 года составила 9,5%, что в 14 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Четвертое место в рейтинге наиболее активных отраслей на рынке слияний и поглощений в первом полугодии 2019 года занял транспортный сектор с 12 сделками объемом 3,05 миллиарда долларов. На пятом месте рейтинга оказалось машиностроение. "Сделки действительно стали заключаться активнее… Это произошло в том числе потому, что игроки успели адаптироваться к новым реалиям рынка. Владельцы бизнеса начали осознавать ограничения, связанные с экономической ситуацией, и занимать более прагматичную переговорную позицию", — отметил директор группы по сопровождению сделок Deloitte Александр Бахмацкий.