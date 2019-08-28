МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2019) -2,2% -3,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) 9,7 9,7 (факт)
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,41%

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,7 млн барр -2,133 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,485 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
16:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY) RUB ФосАгро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — СД (о прекращении участия компании в АО Технопарк Румянцево, об объединении энергокомпаний группы РусГидро на Камчатке)

 

 

 

 