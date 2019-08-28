МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рост цен на нефть ускорился к середине дня в ожидании еженедельной статистики минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17%, до 59,72 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,47%, до 55,76 доллара за баррель. Утром цены росли на 0,7-1%.

Инвесторы с оптимизмом ждут официальных данных по запасам нефти в США от министерства энергетики страны позднее в среду. По прогнозам аналитиков, запасы сократились на 2,1 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что по его подсчетам, запасы сырья в США за минувшую неделю упали на 11 миллионов баррелей. Последний раз столь сильное снижение показателя было зафиксировано в конце июля.

Аналитики нефтяного брокера PVM, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что поддержку ценам на нефть оказывает благоприятный доклад API, который эксперты сравнили с "уколом адреналина для рынка".

В то же время участники торгов обратили внимание на новый прогноз банка Morgan Stanley по рынку нефти. Как пишет агентство, Morgan Stanley в среду понизил прогноз на оставшуюся часть текущего года по цене нефти марки Brent примерно до 60 долларов за баррель с 65 долларов, а на WTI — до 55 долларов за баррель с 58 долларов. Изменение связано с понижением прогноза по росту мирового спроса на сырье на этот год и следующий.