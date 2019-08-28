МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рост котировок нефти марки WTI превысил 3% после публикации еженедельной статистики минэнерго США, показавшей резкое падение коммерческих запасов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,02%, до 60,22 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,53%, до 56,32 доллара за баррель (ранее в среду рост превышал 3%).

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 августа, упали на 10 миллионов баррелей, или на 2,3%, до 427,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения — на 2,112 миллиона баррелей.

Кроме того, в ночь на среду еженедельную статистику опубликовал Американский институт нефти (API). Согласно этим данным, запасы нефти в США за минувшую неделю упали сразу на 11 миллионов баррелей после сокращения на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее. Эксперты прогнозировали менее значительное сокращение запасов.