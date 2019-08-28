События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 августа
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2019)
|-1,7%
|0,5%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки
|
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|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,3%
|0,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,5%
|
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|0,6%
|0,6%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|1 тыс
|4 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|5%
|5%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,56%
|
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|2,1%
|2%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|2,5%
|2,4%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-74,16 млрд долл
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|209 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|-0,1%
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|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2019)
|-17,4 млрд канад. долл
|-9,8 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|2,8%
|0,1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|РусГидро — телеконференция менеджмента
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|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.08)
|528,4 млрд долл (на 16.08)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1П2019
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|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Траснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Трансконтейнер — реестр для ВОСА (23.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|480,37 — див-д 2018
|154,57 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.10.2019)
https://1prime.ru/Financial_market/20190828/830277475.html