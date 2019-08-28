МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись в среду преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг Brexit, инвесторы продолжают ожидать шагов США и КНР в сторону торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7115,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,34%, до 5368,8 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 11697,44 пункта.

Давление на индексы оказывает неопределенность относительно выхода Великобритании из ЕС. Ранее в среду премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.

Новости из Великобритании оказали давление на курс фунта. Более дешевая национальная валюта оказывает поддержку стоимости акций экспортеров, так как это увеличивает их доход в местной валюте.

Кроме того, инвесторы продолжают наблюдать за развитием внешнеторговых отношений США и КНР. "Оптимизм в отношении сделки отошел на задний план, поскольку инвесторы пытаются предугадать следующие шаги в торговом споре", — отметил аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler), чье мнение приводит агентство Рейтер.