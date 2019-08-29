МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов на фоне опасений относительно рисков для мировой экономики со стороны торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1% — до 2890,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1591,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,3% — до 25703,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,09% — до 20460,93 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,4% — до 1933,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, до 6507,4 пункта.

Инвесторы продолжают следить за торговым конфликтом между США и Китаем. Связанная с ним неопределенность усиливает пессимистичные настроения трейдеров и вызывает опасения относительно перспектив мировой экономики. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря.

В то же время на некоторых рынках региона отмечались покупки в рамках коррекции после распродаж ранее на текущей неделе, однако японский рынок, в частности, не смог удержаться в "зеленой зоне" и закрылся небольшим снижением.

"Инвесторы покупали подешевевшие ранее акции, поскольку акции многих компаний по-прежнему недооценены. Но сохраняющиеся опасения по поводу торгового спора между США и Китаем ограничили покупательские настроения", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на бирже Японии главный менеджер фонда по управлению активами в Shinkin Asset Management Наоки Фудзивара (Naoki Fujiwara).