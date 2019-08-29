МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет в четверг вечером по отношению к остальным основным мировым валютам после новостей из Китая относительно развития внешнеторговых отношений, а также после публикации статданных, которые неприятно не удивили и ослабили опасения трейдеров за состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс доллара к иене растёт до 106,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,11 иены, курс евро к доллару снижается до 1,106 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1077 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,37%, до 106,5 пункта.

Курс доллара укрепляется на фоне уменьшения вероятности замедления экономики США. Ранее в четверг были опубликованы данные о росте ВВП и числе заявок на безработицу в стране. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, что поддерживает оптимистичные настроения трейдеров.

Реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно второй оценке, составил 2% в годовом выражении. По первой оценке, рост экономики США в отчетном периоде составил 2,1%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 августа, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. Пересмотренный показатель прошлой недели, по итогам пересмотра, составил 211 тысяч вместо 209 тысяч.

В отсутствие неприятных сюрпризов на рынке преобладают оптимистичные настроения, которые поддерживаются новостями о развитии внешнеторговых отношений. Так, ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэна сообщил о продолжении переговоров с США и об обсуждении вопроса проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.