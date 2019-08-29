МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,07%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,78%, до 194 доллара, "Лукойла" — на 2,64%, до 79,98 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,24%, до 6,95 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 0,48%, до 31,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,43%, до 23,44 доллара, "Северстали" — на 2,66%, до 14,68 доллара, НЛМК — на 2,14%, до 21,94 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,69%, до 1,16 доллара, Сбербанка — на 1,62%, до 13,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,87% — до 18,5 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,67%, до 12,76 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 2,96%, до 3,28 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,87%, до 18,5 доллара.