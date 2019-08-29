МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после новостей относительно развития внешнеторговых отношений США и КНР и угрозы нового урагана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 60,24 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 56,47 доллара за баррель.

На рынок вернулось рисковое настроение инвесторов после новостей из Китая. Минкоммерции Китая отметило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. По его данным, ведутся постоянные обсуждения по урегулированию торговых вопросов, а также обговаривается вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Рост спроса на сырье также поддерживает предупреждение об урагане "Дориан", приближающегося к Флориде. По словам американского президента Дональда Трампа, он может стать одним из крупнейших в истории США.

"В стоимости WTI… есть наценка за шторм. Движение шторма опасно для нефтедобычи в Мексиканском заливе", — отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

Инвесторы продолжают отыгрывать статданные, опубликованные минэнерго США и Американским институтом нефти (API). Согласно данным минэнерго, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 августа, неожиданно упали на 10 миллионов баррелей до 427,8 миллиона баррелей.