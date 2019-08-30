МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне новостей по торговым отношениям между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% — до 2897,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 1593,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,69%, до 25880,82 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,9%, до 1971 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,38% — до 20743,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,58%, до 6610,3 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в интервью на радио Fox News. По его словам, Китай хочет заключить сделку, потому что страна теряет миллионы рабочих мест. Кроме того, американский президент дал понять, что на четверг были запланированы торговые обсуждения с КНР "на разных уровнях", однако официального подтверждения того, что переговоры состоялись, пока не было.

Заявления Трампа прозвучали после того, как в четверг минкоммерции Китая заявило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. Ведомство отметило, что Китай против эскалации торговой войны и готов решать проблему спокойно. "Позитивные новости о торговле возвращают инвесторов на фондовые рынки и, возможно, немного улучшают рисковые настроения", — сказал агентству Блумберг аналитик по мировым рынкам TIAA Крис Гаффни (Chris Gaffney).

Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии, где безработица в июле снизилась до 2,2% с 2,3% в июне, хотя аналитики ждали роста показателя до 2,4%. Объем промышленного производства в стране в июле при этом вырос в месячном исчислении на 1,3%, хотя аналитики ждали роста на 0,3%.