МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 CAD Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (август) 51,3

 

 
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2019) 6,1%

 

 
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2019) 1,7% 2%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 48,2

 

 
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 48,5

 

 
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51 50
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 47 47

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 49,3

 

 

 

 

 RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Globaltrans — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ММК — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НЛМК — реестр для ВОСА (27.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Черкизово Групп — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019)