МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём резко опустились — более чем на 3% по основным маркам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,43%, до 59,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,66%, до 56,2 доллара за баррель. Минутами ранее цены на сырье обеих марок снижалась более чем на 3%.