МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,73%, до 6,09 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,05%, до 193,9 доллара, "Лукойла" — на 0,45%, до 80,34 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,69%, до 6,9 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 0,48%, до 31 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,46%, до 24,25 доллара, "Северстали" — на 1,84%, до 14,95 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 22,22 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,17%, до 1,16 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,44%, до 13,71 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,54%, до 18,6 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 3,49%, до 13,21 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 3,29 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,43%, до 3,54 доллара.