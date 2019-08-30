МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в пятницу вечером, продолжая находиться в "красной зоне" на фоне неопределённости с развитием торговых отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1 доллар, или на 0,07%, до 1535,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро растёт на 0,87%, до 18,483 доллара за унцию.

Цена на золото слабо снижается, так как инвесторы продолжают отдавать предпочтение рисковым активам. Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Сообщение Гао Фэна дало инвесторам надежду на скорое разрешение торгового конфликта, что способствует более рисковым настроениям на рынке. Однако решение о новой 15%-ной пошлине на ряд китайских товаров с 1 сентября не отменено.

Пошлинами облагается часть товаров из Китая объемом 125 миллиардов долларов. Пошлины вводятся в рамках последнего решения США обложить тарифами в размере 15% товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.