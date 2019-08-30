МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы на закрытии в пятницу продемонстрировали положительную динамику вслед за подъемом на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% — до 7208,055 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5480,48 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 11941,57 пункта.

Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

"Ситуация относительно торгового конфликта все еще напряженная, но, тем не менее, трейдеры с удовольствием покупают акции на фондовых рынках", — отметил аналитик CMC Markets в Лондоне Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также отметил, что ситуация все равно остается нестабильной.